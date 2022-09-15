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CFR Cluj - Sivasspor maçı hangi kanalda? CFR Cluj - Sivasspor United maçı saat kaçta?

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CFR Cluj - Sivasspor maçı hangi kanalda? CFR Cluj - Sivasspor United maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen CFR Cluj ile Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler CFR Cluj Sivasspor maçı hangi kanalda? CFR Cluj Sivasspor maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivas maçı hangi kanalda? merak ediyor.

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CFR Cluj - Sivasspor maçını canlı izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

CFR Cluj - Sivasspor maçı bugün (15.09.2022) oynanacak.

CFR Cluj - Sivasspor maçı bugün saat 19.45'te başlayacak.

CFR Cluj - Sivasspor maçı Cluj-Napoca'da, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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