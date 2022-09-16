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CFR Cluj - Sivasspor maç özeti (VİDEO) CFR Cluj - Sivasspor maç özeti izle! Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

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CFR Cluj - Sivasspor maç özeti (VİDEO) CFR Cluj - Sivasspor maç özeti izle! Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

CFR Cluj - Sivasspor maç özeti (VİDEO) UEFA Konferans Ligi G grubu maçında CFR Cluj - Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte CFR Cluj - Sivasspor maç özeti! Sivas maçı kaç kaç bitti?

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UEFA Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Konferans Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Konferans Ligi G grubu maçında CFR Cluj - Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0'lık sonuçla Sivasspor kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte CFR Cluj - Sivasspor maç özeti! CFR Cluj - Sivasspor maç özeti izle (VİDEO)

CFR Cluj - Sivasspor maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

CFR Cluj - Sivasspor maç özeti (VİDEO) CFR Cluj - Sivasspor maç özeti izle! Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

CFR Cluj - Sivasspor maçı, Sivasspor 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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