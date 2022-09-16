CFR Cluj - Sivasspor maç özeti (VİDEO) CFR Cluj - Sivasspor maç özeti izle! Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
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CFR Cluj - Sivasspor maç özeti (VİDEO) UEFA Konferans Ligi G grubu maçında CFR Cluj - Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte CFR Cluj - Sivasspor maç özeti! Sivas maçı kaç kaç bitti?
UEFA Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Konferans Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Konferans Ligi G grubu maçında CFR Cluj - Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0'lık sonuçla Sivasspor kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte CFR Cluj - Sivasspor maç özeti! CFR Cluj - Sivasspor maç özeti izle (VİDEO)
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CFR Cluj - Sivasspor maçı, Sivasspor 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.