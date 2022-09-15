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CFR Cluj nerenin takımı? Cluj hangi ülkenin takımı? Cluj hangi ligde?

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CFR Cluj nerenin takımı? Cluj hangi ülkenin takımı? Cluj hangi ligde?

Futbol sporunda birçok lig ve her ülkenin kendisine ait ligi olması vardır. Futbolseverler heyecanla her futbol liginin maçlarını takip ediyor. Futbolseverlerin merakla araştırdığı konulardan birisi ise Cluj nerenin takımı? Cluj hangi ülkenin takımı? Cluj hangi ligde? Oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ile eşleşen Cluj takımı araştırılan konuların başında geliyor. Futbolseverler merakla Cluj takımı hakkında bilgi araştırıyor.Futbolseverlerin merakla araştırdığı konulardan biri olan Cluj nerenin takımı? Cluj hangi ülkenin takımı? Cluj hangi ligde? Sorularının yanıtı haberimizin devamında…

CFR CLUJ NERENİN TAKIMI?

CFR Cluj, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinin resmi futbol kulübüdür. 2007-2008 sezonunda Liga 1'i şampiyon olarak bitirdiğinden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı ve 2008-2009 sezonunda Romanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. 2008-2009 Şampiyonlar Ligi ilk maçında Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

CLUJ BAŞARILARI

Liga 1:

• Şampiyon (8): 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Liga II:

• Şampiyon (2): 1968-69, 2003-04

Liga III:

• Şampiyon (7): 1946-47, 1982-83, 1985-86, 1988-89, 1990-91, 1995-96, 2001-02

Cupa României:

• Şampiyon (4): 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2015-16

UEFA Intertoto Kupası finalist:2005

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplar:

• 2008

• 2010

UEFA Avrupa Ligi gruplar: 2009

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Cfr 1907 Cluj Romanya Futbol Gündem Spor Haberler

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