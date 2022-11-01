CFO nedir? CFO açılımı ne? CFO ne demek?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen CFO kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, CFO anlamı ne? CFO ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan CFO, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, CFO ne demek? CFO anlamı ne? İşte, CFO kelimesinin anlamı!

CFO NE DEMEK?





Mali işler müdürü veya tam çevirisi ile finans ofisleri şefi, bir şirketin mali risklerini yönetmekten sorumlu olan bir görevlidir. Mali işler müdürü aynı zamanda mali planlama ve kayıt tutma işlemlerinin yanı sıra üst yönetime finansal raporlama da yapmakla yükümlüdür.