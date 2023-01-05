Cf Intercity–Barcelona MAÇ SONUCU! Intercity maçı kaç kaç bitti? Cf Intercity–Barcelona maç sonucu ne?
Gündem Haberleri
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey maçının takımlarından Cf Intercity – Barcelona bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Cf Intercity – Barcelona maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Cf Intercity–Barcelona MAÇ SONUCU! Cf Intercity maçı kaç kaç bitti? Cf Intercity–Barcelona maç sonucu ne? İşte detaylar...
Cf Intercity– Barcelona MAÇ SONUCU! Intercity– Barcelona bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Intercity Barcelona maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Intercity–Barcelona maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Cf Intercity maçı kaç kaç bitti? Cf Intercity–Barcelona maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...
CF Intercity – Barcelona maçı canlı olarak Tivibu Spor 2, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
CF Intercity – Barcelona maçı, 4 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'da gerçekleşecek.
CF Intercity ve Barcelona'nın İspanya Kral Kupası Copa Del Rey maçı, Camp Municipal Antonio Solana Stadyumu'nda oynanacak.