Cf Intercity–Barcelona MAÇ SONUCU! Intercity maçı kaç kaç bitti? Cf Intercity–Barcelona maç sonucu ne?

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey maçının takımlarından Cf Intercity – Barcelona bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Cf Intercity – Barcelona maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Cf Intercity–Barcelona MAÇ SONUCU! Cf Intercity maçı kaç kaç bitti? Cf Intercity–Barcelona maç sonucu ne? İşte detaylar...