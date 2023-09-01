Fas'ta jet skileriyle Cezayir sularına giren iki turist vurularak öldürüldü

Fas'ta tatil yapan biri Fransız 2 turist, yanlış bir dönüş yaparak Cezayir sularına girmelerinin ardından Cezayir sahil güvenliği tarafından vurularak öldürüldü.

Cezayir sahil güvenliği, Fas'ta tatil yapan iki jet-ski turistini, deniz sınırını aşmalarının ardından perşembe günü vurarak öldürdü.

CEZAYİR SULARINA GİRİNCE VURULDULAR

Fransız ve Fas vatandaşı olan Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer, Fas'ın kuzeydoğusundaki Saidia tatil beldesinde yanlış bir dönüş yaparak Cezayir sularına girdiler. Le360 haber sitesine göre bir tanık, bu olayın ardından ateş altında kaldıklarını belirtti.

ÜÇÜNCÜ TURİST GÖZALTINA ALINDI

Üçüncü bir kişi olan Smail Snabe, Cezayir sahil güvenliği tarafından gözaltına alındı ve Le360'a göre çarşamba günü bir savcı karşısına çıkarıldı. Çarşamba günü dört kişilik bir grup vardı ve hepsi Akdeniz'de jet ski kullanıyordu, Fas medyası perşembe günü bildirdi.

"KAYBOLDUK, KENDİMİZİ CEZAYİR'DE BULDUK"

"Kaybolduk ama yolculuğumuza devam ettik ve kendimizi Cezayir'de bulduk" şeklinde konuşan Bilal Kissi'nin kardeşi Mohamed Kissi, "Cezayir'de olduğumuzu biliyorduk çünkü üzerindeki insanlar tarafından atılan bir siyah Cezayir dingisi geldi ve bize ateş açtı" dedi.

"KARDEŞİMİ VE ARKADAŞIMI ÖLDÜRDÜLER"

Kissi, "Tanrı'ya şükür ki ben vurulmadım, ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler. Diğer arkadaşımı gözaltına aldılar. Beş mermi kardeşime ve arkadaşıma isabet etti. Diğer arkadaşım bir mermiyle vuruldu' şeklinde devam etti.