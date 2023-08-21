Cezayir Hava Yolları, Johannesburg'a doğrudan uçuş başlatıyor

Cezayir Hava Yolları, başkent Cezayir'den Güney Afrika'nın Johannesburg kentine doğrudan uçuş başlatma kararı aldı.

Cezayir Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, 22-24 Ağustos tarihleri ??arasında Güney Afrika'nın ev sahipliği yapacağı BRICS Zirvesi öncesinde, Cezayir-Johannesburg arasındaki ilk uçuşun dün akşam başladığı belirtildi.

Açıklamada, Johannesburg destinasyonuna perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada iki uçuşun eklenmesiyle Cezayir Hava Yollarının dış hat uçuş sayısının 45'e çıkacağı vurgulandı.

Cezayir Sivil Havacılık Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamada da Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa'nın yeni uçuşların, Cezayir ile Güney Afrika arasındaki işbirliği ilişkilerinin, özellikle ekonomi alanının güçlendirilmesine katkıda bulunacağını söylediği aktarıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos tarihlerinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üye bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15'inci zirvesine ev sahipliği yapacak.

Söz konusu zirvede, Cezayir dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gruba üye olma talepleri de ele alınacak.