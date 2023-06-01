Cezayir'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda, Hatay mutfağından lezzetler Cezayirli misafirlere sunuldu. Programda ayrıca çekilişle konuklara çeşitli hediyeler verildi.

Cezayir'de, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Hatay mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde, Cezayir'deki Casbah İstanbul Türk Restoranı'nda düzenlenen programa Cezayir'deki diplomatik misyon temsilcileri ile Cezayirli misafirler ve Türk kurum temsilcileri katıldı.

Programda misafirlere Hatay mutfağından biberli ekmek, tepsi kebabı, kısır, zeytin salata, humus ve künefe ile çeşitli şerbetler ikram edildi.

Resepsiyon öncesi misafirlere verilen numaralar için daha sonra düzenlenen çekilişle konuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, 3 kişiye de THY Cezayir-İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi.

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün misafirlerimize Türk mutfağını tattırma imkanı bulduk. Bildiğiniz üzere mutfak kültürü, gastronomi diplomasisi dünyada ön plana çıkmaya başladı. Biz de bu vesileyle Cezayirlilere yemek kültürümüzü tanıtmış olduk." dedi.

Üst düzey diplomatik misyon temsilcilerinin de programa katıldığını vurgulayan Göktaş, çekilişle programın daha renkli hale dönüştüğünü kaydetti.

Şef Kerem Erdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın belirlediği menüyü hazırladıklarını belirterek, tüm mezelerde en iyi ve taze malzemeyi kullanmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Erdemir, konukların menüyü çok beğendiğini ve teşekkürlerini sunduğunu, bundan büyük bir gurur duyduğunu kaydetti.

Casbah İstanbul Türk Restoranı sahibi Şevki Tüylü ise, "Bu önemli güne ev sahipliği yapmak bizi onurlandırdı." dedi.

Bu tür etkinliklerin Türk mutfağının tanıtımı için önemli olduğunu ifade eden Tüylü, "Biz yaklaşık 12 yıldır Cezayir'de birçok şubemizle hizmet vermekteyiz. Cezayirliler Türk mutfağını çok seviyorlar." şeklinde konuştu.