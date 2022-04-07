Cezayir'de Geleneksel Ramazan Tatlısına İlgi Büyük

CEZAYİR, 7 Nisan (Xinhua) — Cezayir'de Boufarik, hamurun yağda kızartılıp şerbet içinde bekletilmesiyle yapılan bu tatlıyla akla geliyor ve Ramazan ayı boyunca ülke genelinde müşterilerden büyük ilgi görüyor.

Ramazan'ın gelişiyle Cezayir'in Boufarik şehrinde geleneksel "Zalabia" tatlısını hazırlayan bir satıcı, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Ramazan'ın gelişiyle Cezayir'in Boufarik şehrinde geleneksel "Zalabia" tatlısını hazırlayan satıcılar, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Ramazan'ın gelişiyle Cezayir'in Boufarik şehrinde geleneksel tatlılardan alan insanlar, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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