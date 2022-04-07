Cezayir'de Geleneksel Ramazan Tatlısına İlgi Büyük
Xinhua - Genel
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CEZAYİR, 7 Nisan (Xinhua) — Cezayir'de Boufarik, hamurun yağda kızartılıp şerbet içinde bekletilmesiyle yapılan bu tatlıyla akla geliyor ve Ramazan ayı boyunca ülke genelinde müşterilerden büyük ilgi görüyor.
CEZAYİR, 7 Nisan (Xinhua) — Cezayir'de Boufarik, hamurun yağda kızartılıp şerbet içinde bekletilmesiyle yapılan bu tatlıyla akla geliyor ve Ramazan ayı boyunca ülke genelinde müşterilerden büyük ilgi görüyor.
Xinhua / Genel