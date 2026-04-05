Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Talk Show'da Ortaya Çıktı

İSTANBUL’da çeşitli suçlardan hakkında 21 aranma kaydı ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İlkan S., Tuzla’da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'cinsel taciz', 'hırsızlık', 'basit tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'dolandırıcılık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan İlkan S.'nin izini sürdü. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 Temmuz 2025’te cezaevinden firar ettiği belirlenen şüphelinin Tuzla’da bir evde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin UYAP üzerinden 21 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda, firari olduğu dönemde eski sevgilisini tehdit ettiği öne sürülen İlkan S.'nin, sanal medya üzerinden yayınlanan bir programa da katıldığı tespit edildi. Ayrıca daha önce bir televizyon programına çıkarak ismini duyurduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tuzla Şifa Şehit Fadıl Şişman Polis Merkezi’ne teslim edilen İlkan S., daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
