Seçimlere kısa bir süre kala 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs tarihi kesinleştirildi. Bu durum, "Cezaevindeki mahkumlar oy kullanabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi. Yüksek Seçim Kurulu, bu konulara ilişkin kararını verdi ve ilgili karar hükümleri uygulanacak. Uygulanacak karar ve hükümler haberimizde.

Cezaevindekiler oy kullanabilir mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla başladı. Bu süreçte, vatani görevini yerine getirenlerin ve yakınlarının merak ettiği cezaevindekiler oy kullanabilir mi, mahkumlar oy kullanabiliyor mu, soruları da gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu mevzuatı, bu konulara ilişkin kararlar içermekte ve bu kararların uygulanacağı belirtilmektedir.

CEZAEVİNDEKİLER OY KULLANABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler öncesi, cezaevindeki mahkumların oy kullanıp kullanamayacakları merak konusu oldu.

MAHKUMLAR OY KULLANABİLECEK Mİ?

Cezaevindeki mahkumlar da oy kullanabilecekler. Ancak, cezaevindeki mahkumların oy kullanma işlemi biraz daha farklı gerçekleşiyor. Cezaevindeki mahkumlar, ilgili seçim kurullarından talep ettikleri takdirde oy kullanabilecekler. Talep eden mahkumlar, oy kullanma günü önceden belirlenmiş olan cezaevi sandıklarında oy kullanabilecekler.

Her iki durumda da, oy kullanabilmek için seçmen listesinde kayıtlı olmak gerekiyor. Bu nedenle mahkumların oy kullanmadan önce seçmen listesinde kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.