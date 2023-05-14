2023 seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konuların başında hapistekiler ve mahkumlar oy kullanabilecek mi sorusu oldu. Birçok vatandaş tarafından Cezaevinde oy kullanılıyor mu? Sorusu internet üzerinde araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Cezaevinde oy kullanılıyor mu? Cezaevindeki kişiler oy kullanabiliyor mu?

Cezaevinde oy kullanılıyor mu? Sorusu bugün oy verme işlemlerinin başlaması ile birlikte birçok vatandaş tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve gündemdeki yerini korudu. Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Peki, Cezaevinde oy kullanılıyor mu? Cezaevindeki kişiler oy kullanabiliyor mu?

CEZAEVİNDE OY KULLANILIYOR MU?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Anayasa'nın 67. maddesinin beşinci fıkrasında; Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.

MAHKUMLAR OY KULLANABİLİR Mİ?

On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.