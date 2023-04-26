Ceza & Beta Berk Bayındır Kriminal şarkı sözleri! Kriminal şarkı sözleri! Ceza Kriminal şarkı sözleri neler?
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Kriminal şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kriminal şarkısının sözleri merak konusu oldu. Peki, Kriminal şarkısının sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Kriminal sözleri! Kullanıcılar tarafından Kriminal şarkısının sözleri araştırılıyor. Ceza ve Beta Berk Bayındır tarafından seslendiren Kriminal sözleri merak konusu oldu. Kriminal dinle! Ceza Beta Berk Bayındır Kriminal sözleri! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kriminal şarkı sözleri!
CEZA & BETA BERK BAYINDIR KRİMİNAL ŞARKI SÖZLERİ!
Global, minimal
Sevmek suçsa benim usta kriminal
Sükse yap, sürmenaj
Hayır öyle ölmem bana füze at!
Global, minimal
Sevmek suçsa benim usta kriminal
Nüktedan, asonans
Elbet burda hile hu'da, sabotaj
Dikkat et çünkü "bubi" trap
Kuşların ötüşleri gibi Twitter hep
Sylvesterı'm (Stallone) sen Tweety
Waikiki halime şimdi Gucci trend
Yoğurt yeme tekniğimi çözemedin yiğidim
Paçaları sıvamadan göle geldik iyi mi?
Gözde özdeyişin o mu?
Bakakalıp izliyoruz omurgasız heriflerin gövde gösterini
Hasmına, hısmına paha biçer misin?
Sen sarı taksiden daha ticarisin
Ben ilk trollüm; dedim "kısa mesafe sür"
Kısa mesafe sür..
Ters olur derse bana biri kreb
Kick'im de var hat'im de var gelir clap
Trap, drill, boom-bap, hip-hop Epidemik rap!
Dolunay benim, Leyla Eric Clapton'ın
Global, minimal
Sevmek suçsa benim usta kriminal
Sükse yap, sürmenaj
Hayır öyle ölmem bana füze at!
Global, minimal
Sevmek suçsa benim usta kriminal
Nüktedan, asonans
Elbet burda hile, hu'da, sabotaj
Ekip, biçip, seçip, yiyip otur
Saçıp kırıp döken obur
Diken budur işte;
Batar durur
En çok arananlar listesinde en başta itimat
Yok tahribat, çok basit bir soru, basit bir izahat
Vakit geç değil hayal kurun bir daha
Önünde bulunsun en az bir ideal
Hep hip-hop, sonu yok
Anlatmakla bitmez sanmam; sorun çok
Konu bol, sayfa kalmasın bari diye yazmışsın gari
Sözler sert kendin narin, ne çok konuştun mübarek, kimsenin kalmadı hali
Hadi gel, sen hadi gel
Müzik özgürdür önünde yok engel
Ve yeni çağ, gene çal
Bunu senin için yaptık gelip al
Global, minimal
Sevmek suçsa benim usta kriminal
Sükse yap, sürmenaj
Hayır öyle ölmem bana füze at!
Global, minimal
Sevmek suçsa benim usta kriminal
Nüktedan, asonans
Elbet burda hile hu'da, sabotaj