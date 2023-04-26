Ceza & Beta Berk Bayındır Kriminal şarkı sözleri! Kriminal şarkı sözleri! Ceza Kriminal şarkı sözleri neler?

Kriminal şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kriminal şarkısının sözleri merak konusu oldu. Peki, Kriminal şarkısının sözleri nelerdir? İşte detaylar...

Kriminal sözleri! Kullanıcılar tarafından Kriminal şarkısının sözleri araştırılıyor. Ceza ve Beta Berk Bayındır tarafından seslendiren Kriminal sözleri merak konusu oldu. Kriminal dinle! Ceza Beta Berk Bayındır Kriminal sözleri! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kriminal şarkı sözleri!

CEZA & BETA BERK BAYINDIR KRİMİNAL ŞARKI SÖZLERİ!

Global, minimal

Sevmek suçsa benim usta kriminal

Sükse yap, sürmenaj

Hayır öyle ölmem bana füze at!

Global, minimal

Sevmek suçsa benim usta kriminal

Nüktedan, asonans

Elbet burda hile hu'da, sabotaj

Dikkat et çünkü "bubi" trap

Kuşların ötüşleri gibi Twitter hep

Sylvesterı'm (Stallone) sen Tweety

Waikiki halime şimdi Gucci trend

Yoğurt yeme tekniğimi çözemedin yiğidim

Paçaları sıvamadan göle geldik iyi mi?

Gözde özdeyişin o mu?

Bakakalıp izliyoruz omurgasız heriflerin gövde gösterini

Hasmına, hısmına paha biçer misin?

Sen sarı taksiden daha ticarisin

Ben ilk trollüm; dedim "kısa mesafe sür"

Kısa mesafe sür..

Ters olur derse bana biri kreb

Kick'im de var hat'im de var gelir clap

Trap, drill, boom-bap, hip-hop Epidemik rap!

Dolunay benim, Leyla Eric Clapton'ın

Global, minimal

Sevmek suçsa benim usta kriminal

Sükse yap, sürmenaj

Hayır öyle ölmem bana füze at!

Global, minimal

Sevmek suçsa benim usta kriminal

Nüktedan, asonans

Elbet burda hile, hu'da, sabotaj

Ekip, biçip, seçip, yiyip otur

Saçıp kırıp döken obur

Diken budur işte;

Batar durur

En çok arananlar listesinde en başta itimat

Yok tahribat, çok basit bir soru, basit bir izahat

Vakit geç değil hayal kurun bir daha

Önünde bulunsun en az bir ideal

Hep hip-hop, sonu yok

Anlatmakla bitmez sanmam; sorun çok

Konu bol, sayfa kalmasın bari diye yazmışsın gari

Sözler sert kendin narin, ne çok konuştun mübarek, kimsenin kalmadı hali

Hadi gel, sen hadi gel

Müzik özgürdür önünde yok engel

Ve yeni çağ, gene çal

Bunu senin için yaptık gelip al

Global, minimal

Sevmek suçsa benim usta kriminal

Sükse yap, sürmenaj

Hayır öyle ölmem bana füze at!

Global, minimal

Sevmek suçsa benim usta kriminal

Nüktedan, asonans

Elbet burda hile hu'da, sabotaj