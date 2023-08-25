Euro bugün güne 27,97 seviyelerinde başladı. Dün açıklanan politika faizi sonrası dolar, euro ve altında düşüş gerçekleşti. Uzmanların beklediği bu düşüş sonucu doların sabitlenmesi bekleniyor. Peki, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL? Altın neden düştü, 25 Ağustos 2023 GÜNCEL Altın fiyatları! İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını artırması ile TL'nin değer kazanmasına ve dolardaki düşüşe neden oldu. Güne 27,97 seviyelerinde başlayan euronun gün sonuna kadar kaç lira olacağı merak konusu. Peki, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL? Altın neden düştü, 25 Ağustos 2023 GÜNCEL Altın fiyatları! İşte detaylar…

ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 1.606,73 TL'den alış ve 1.607,03 TL'den satış fiyatı bulunuyor.

Yarım Altın Alış: 5.429,00 Satış: 5.620,00

Çeyrek Altın Alış: 2.706,00 Satış: 2.810,00