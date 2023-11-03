Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu sık sık araştırılıyor. 3 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Çeyrek bugün ne kadar? 3 Kasım Gram, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Canlı Altın fiyatları!

Çeyrek bugün ne kadar? 3 Kasım Gram, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Canlı Altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 3 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.805 liradan tamamladı. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 3 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.809 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.990 lira, cumhuriyet altını da 12.290 liradan satılıyor. Üst üste üç işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.985 dolardan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da 12.290 liradan satılıyor.