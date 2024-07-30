Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu?

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 30 Temmuz Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 541 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.041,8 TL

Satış 4.142,8 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.026,5 TL

Satış 17.283,8 TL.