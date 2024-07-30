Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu?
30 Temmuz tarihinde güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusu yatırımcıların gündemini meşgul ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde...
Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 30 Temmuz Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 541 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.041,8 TL
Satış 4.142,8 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 17.026,5 TL
Satış 17.283,8 TL.