Altın yatırımcıları için güncel fiyat bilgileri burada! 2023 yılına ait çeyrek, tam, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını öğrenin. Bugün altın fiyatları kaç TL? Altın piyasasının nabzını tutmak için altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar 2023? Çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın Fiyatları 2023: Çeyrek, Tam, Yarım, Cumhuriyet Altını güncel değerleri değişiklik gösterirken vatandaşlar konu hakkındaki araştırmalarına devam ediyor. Altın fiyatlarına ilişkin en son güncellemelerle size ulaştırıyoruz. 2023 yılına ait çeyrek, tam, yarım ve Cumhuriyet altını değerlerini öğrenin. Peki, Çeyrek altın ne kadar 2023? Çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Işte tüm detaylar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR 2023?

Çeyrek altın fiyatlarında bugün 2.225,30 TL rakamları yer alıyor. Çeyrek altın 7 Haziran Çarşamba günü 2.225,30 TL'den işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatlarında bugün 8.887,45 TL rakamları yer alıyor. Tam altın 7 Haziran Çarşamba günü 8.887,45 TL TL'den işlem görüyor. 2023 yılı itibarıyla yatırımcılar için tam altın, değerini koruyan ve güvenilir bir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir.

YARIM ALTIN NE KADAR?

7 Haziran Çarşamba günü yarım altın fiyatları 4.450,60 TL'den seyretmektedir.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

7 Haziran Çarşamba günü gram altın fiyatı ise 1.455,59 TL'dir. 7 Haziran tarihinde gram altın 1.455,59 TL'den işlem görmektedir.