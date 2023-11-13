Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 13 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.783 lira seviyesinden işlem görüyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 13 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım Gram, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Canlı Altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 13 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 13 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,81 düşüşle 1.776 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.930 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 11.990 liradan satılıyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti. Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanmaya devam edilirken emtia fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.910 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.