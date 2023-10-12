12 Ekim tarihindeki altın fiyatları merakla araştırılıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, ekonomik dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasını yakından takip ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Bugünkü altın fiyatları nedir? İşte detaylar...

Çeyrek altın ne kadar? 12 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Bugünkü altın fiyatları nedir?

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, cumhuriyet altını 11.520 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 1.879 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.678 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, cumhuriyet altını 11.520 liradan satılıyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.920 doların direnç, 1.860 ve 1.840 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.