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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? 22 Şubat 2025 canlı altın fiyatları!

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? 22 Şubat 2025 canlı altın fiyatları!
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Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasına neden oldu. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı. 22 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatlarında önemli bir yükseliş kaydedildi. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2025'te Çin'den ithal edilen ürünlere %10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Bu kararın gerekçesi olarak, Çin'in sentetik afyon hammaddesi fentanilin ABD'ye girişini engellemekte yetersiz kalması gösterildi. Çin ise bu hamleye karşılık olarak, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere %10 ila %15 arasında ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu süreçte küresel ticarette belirsizlik artarken, yatırımcılar altına yöneldi ve altın fiyatları hızla yükseldi. Uzmanlar, küresel ticaret savaşlarının ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının daha da artabileceğini öngörüyor. Peki, 22 Şubat 2025 altında son durum ne? Yarım gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 00:54 itibariyle yüzde 0,37 artarak 3441,68'den işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? 22 Şubat 2025 canlı altın fiyatları!Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 00:54 itibariyle yüzde 0,05 artışla 5573,71'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 00:54 itibariyle yüzde0,05 artışla 11147,42'den işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? 22 Şubat 2025 canlı altın fiyatları!Çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 00:54 itibariyle yüzde0,05 artışla 22260,45'den işlem görüyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 00:54 itibariyle yüzde -0,06 değer kaybıyla 2936,26'dan işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? 22 Şubat 2025 canlı altın fiyatları!Kapalıçarşı'da gram altın

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3516 liradan alınırken 3553 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? 22 Şubat 2025 canlı altın fiyatları!ONS altın ne kadar

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