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Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 20 Kasım CANLI Altın Fiyatları! Gram altın, cumhuriyet altını ne kadar?

Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları güncelleniyor ve yatırımcıların ilgisini çekiyor. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar olduğu sorgulanıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram ve tam altın fiyatı merak konusu oldu. Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında, 1825 liradan tamamladı. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 20 Kasım CANLI Altın Fiyatları!