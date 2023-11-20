Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 20 Kasım CANLI Altın Fiyatları! Gram altın, cumhuriyet altını ne kadar?
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Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları güncelleniyor ve yatırımcıların ilgisini çekiyor. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar olduğu sorgulanıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram ve tam altın fiyatı merak konusu oldu. Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında, 1825 liradan tamamladı. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 20 Kasım CANLI Altın Fiyatları!
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları sorgulanıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 20 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.830 lira seviyesinde işlem görüyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 20 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.830 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 150 liradan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan işlem görüyor.