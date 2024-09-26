Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 26 Eylül Altın fiaytları! Gram altın ne kadar, yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 26 Eylül güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. 26 Eylül Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.920,9 TL, satış 2.921,7 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.681,3 TL, satış 4.798,3 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.231,6 TL, satış 9.462,4 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.101,8 TL, satış 20.405,6 TL.