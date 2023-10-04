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Çeyrek Altın Fiyatı 2023: Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.614 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.650 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 10.700 liradan satılıyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK HABERLERDE

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla kıymetli madenlere olan talebin azaldığını söyledi.Bugün ABD'de açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü dile getirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü aktararak, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN ENFLASYON MESAJI

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.

Ayrıca bugün TCMB'nin yayımladığı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamıştır" ifadelerine yer verildi.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ve ABD'de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.840 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.