Altın yatırımcıları için güncel fiyat bilgileri burada! 2023 yılına ait çeyrek, tam, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını öğrenin. Bugün altın fiyatları kaç TL? Altın piyasasının nabzını tutmak için altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Çeyrek altın bugün ne kadar? Çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın Fiyatları 2023: Çeyrek, Tam, Yarım, Cumhuriyet Altını güncel değerleri değişiklik gösterirken vatandaşlar konu hakkındaki araştırmalarına devam ediyor. Altın fiyatlarına ilişkin en son güncellemelerle size ulaştırıyoruz. 2023 yılına ait çeyrek, tam, yarım ve Cumhuriyet altını değerlerini öğrenin. Peki, Çeyrek altın bugün ne kadar? Çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları hakkında merak edilen tümm detaylar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR 2023?

Çeyrek altın fiyatlarında bugün 2.411,7 TL rakamları yer alıyor. Çeyrek altın 11 Haziran Pazar günü 2.411,7 TL'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI

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TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatlarında bugün 9.617 TL rakamları yer alıyor. Tam altın 11 Haziran Pazar günü 9.617 TL'den işlem görüyor. 2023 yılı itibarıyla yatırımcılar için tam altın, değerini koruyan ve güvenilir bir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir.

YARIM ALTIN NE KADAR?

11 Haziran Pazar günü yarım altın fiyatları 4.823 TL'den seyretmektedir.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

11 Haziran Pazar günü gram altın fiyatı ise 1.475 TL'dir. 7 Haziran tarihinde gram altın 1.475 TL'den işlem görmektedir.