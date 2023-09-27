Çeyrek altın bugün ne kadar? BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI! 27 Eylül çeyrek altın kaç TL?

27 Eylül tarihinde güncel çeyrek altın fiyatı merak ediliyor. Altın piyasasında son durum ve güncel çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

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ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.736 liradan, cumhuriyet altını 11.042 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.910 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EBRD, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.