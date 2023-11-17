Çeyrek altın bugün ne kadar ve gram altın fiyatı ne kadar oldu araştırılıyor. Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Kasım altın fiyatları! Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Kasım altın fiyatları! Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 17 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 17 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dünü 1.826 lira seviyelerinden kapatan altını gram fiyatı ise 20 liralık bir artış gösterdi. Gram altın 1.846 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.990 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12.200 liradan satılıyor.