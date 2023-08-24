Masterchef'te senenin ilk dış oyunu Azerbaycan'da yapılacak. Bugün birbirinden değerli konuklar programda yer alacak. Bugünkü konuklardan birisi de Ceyran Asgerova oldu. Peki, Ceyran Asgerova kimdir? Masterchef konuğu Ceyran Asgerova kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı Azerbaycan'da oynandı. Programa konuk olan isimler ise merak edildi. Peki, Ceyran Asgerova kimdir? Masterchef konuğu Ceyran Asgerova kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

CEYRAN ASGEROVA KİMDİR?

Ceyran Asgerova, Uluslararası Aşçılık Şampiyonası birincisidir. Ceyran Asgerova, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Masterchef'e konuk olan isimler arasında gelmektedir.