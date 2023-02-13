Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Ceylanpınar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Ceylanpınar nerede? Ceylanpınar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Ceylanpınar ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Şanlıurfa'da da birçok yerde deprem hissedildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi merak edildi. Peki, Ceylanpınar nerede? Ceylanpınar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Ceylanpınar ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

CEYLANPINAR NEREDE?

Ceylanpınar, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 89.826

Rakım: 360 m (1.180 ft)

CEYLANPINAR İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Şanlıurfa'da yer alan Ceylanpınar ilçesinin nüfusu 89.826'dır.

CEYLANPINAR HANGİ İLE BAĞLI?

Ceylanpınar, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Etimoloji

Tarihi 5000 sene öncesine kadar dayanan Ceylanpınar, Asuriler döneminde Vaşşugar olarak bilinirdi ve Mitanni Devleti'nin başkentiydi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde günümüzde Suriye'de bulunan Resulayn ilçesine bağlıydı. Resulayn bucağı, köyü ve istasyonunun adı, 16 Nisan 1946'da Ceylanpınar olarak değişti.

İlçenin Kürtçe adı Serêkânî, Arapça adı ise Ras el-Ayn'dır. Her iki isim de Türkçede pınarbaşı anlamına gelmektedir. İlçe ismini ceylanlardan ve bu ceylanların olduğu yerden geçen Habur Çayı'ndan almaktadır.

Tarihçe

18 Mart 1930 tarihinde Mardin ili Koçhisar ilçesine bağlı olan Resulayn nahiyesi Viranşehir'e bağlandı. 11 Nisan 1946 Resulayn bucağının adı "Ceylanpınar" olarak değiştirildi. 25 Mayıs 1959'da belediye statüsü alarak beldeye dönüştü.

Coğrafya

Ceylanpınar; Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa iline bağlı 142 km uzaklıkta yer alan bir sınır ilçesidir. 14.01.1982 tarihinde çıkartılan 2585 Sayılı Kanun'la ilçe statüsüne kavuşan Ceylanpınar'ın komşu il ve ilçelere ulaşımı Karayolu ve Demiryolu ile sağlanmaktadır.