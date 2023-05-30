Ceylan Koynat kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ceylan Koynat kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ceylan Koynat kimdir? Ceylan Koynat kaç yaşında, nereli? Ceylan Koynat İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Ceylan Konat ilk olarak O ses Türkiye yarışması ile tanınmıştır. Söylediği şarkılar sayesinde adından söz ettiren Ceylan Koynat kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Ceylan Koynat kimdir? Ceylan Koynat kaç yaşında, nereli? Ceylan Koynat İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…

CEYLAN KOYNAT KİMDİR?

Ceylan Koynat, 28 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bitlisli olan Ceylan Konat, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Repertuar eğitimleri almıştır. O Ses Türkiye yarışması ile katılmasıyla adından söz ettirmiştir.