Ceylan ya da tam adıyla Ceylan Avcı, Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı. Ceylan kimdir, gerçek adı ne? Ceylan kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? 23 Mart Çarşamba İbo Show konuğu Ceylan kimdir? Ceylan'ın şarkıları neler? Ceylan'ın kaç albümü var? Detaylar haberimizde...

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan ya da tam adıyla Ceylan Avcı, (d. 26 Haziran 1974, Fındıkzade, İstanbul), Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı.

Ceylan doğum tarihi : 26 Haziran 1974

Ceylan kaç yaşında : 47 yaşında

Ceylan nereli : İstanbul doğumlu

Ceylan gerçek adı nedir : Ceylan Avcı

Ceylan mesleği ne : Şarkıcı

Aslen Tunceli'lidir. İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında sahne alarak edindi. 1983'te bir yarışmada ilk birinciliğini aldı, 1984'te ilk albümünü yayınladı.

Ceylan, birçok albüm çıkardı ve birçok sinema filminde rol aldı. Seni Sevmeyen Ölsün albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi. Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.

Ceylan, 2019 yılında sanat dünyasındaki 35. yılını kızı Melodi Bozkurt ile çıkarttığı single albümüyle kutladı.

Ceylan, 23 Mart Çarşamba 2022 tarihinde İbo Show programının konuğu oldu.

Diskografisi

Albümleri

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)

Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)

Seni Sevmeyen Ölsün (1986, Şah Plak)

Bırakmam Seni (1987, Şah Plak)

Sev Beni Seveyim Seni (1988, Şah Plak)

Vallah - Hep Ezildim (1989, Ceylan Müzik)

Allah Aşkına (1989, Cem Müzik)

Bir gün Bana Döneceksin (1984, Şah Plak)

"Yolun Açık Olsun/Garip Anam" (1985, Şah Plak)

"Sevmek Günahmı/Asker Türküsü" (1986, Şah Plak)

"Sanada Güvenilmez/Ağlama Yar" (1988, Şah Plak)

"Kadersiz Doğmuşum/Arabacı" (1990, Ceylan Müzik)

"Beni Bende Bitirdiler" (1990, Ceylan Müzik)

"Gurbet Yolcusu" (1991, Şenay Müzik)

"Hayret Nasıl Yaşıyorum" (1991, Bayar Müzik)

"Geri Ver Beni" (1992, Bayar Müzik)

Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)

Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)

"Kır Çiçeğim/Ayrılmam" (1995, Özdemir Plak)

Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)

Güldestim (1997, Prestij Müzik)

Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, Prestij Müzik)

Zeyno (2000, İdobay)

Can Cana (2001, Universal-S Müzik)

Söyle (2003, S Müzik)

Gelsene (13 Ocak 2004, Özdemir Plak)

Ah Gönlüm (8 Nisan 2005, Özdemir Plak) (Mü-yap sertifikası: Altın)

Pirimi Ararım (1 Eylül 2006, Prestij Müzik)

Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)

Bir Daha mı? (10 Kasım 2008, Özdemir Plak)

Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)

Ceylan Arabesk (2011)

Kendisi Lazım (2012)

Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)

Bana Bir Şey Söyle (2014)

Ceylan'dan 2016 (2016, Ceylan Müzik)

Single'ları

"Çeker Giderim" (2014)

"Koptum Bu Gece" (feat. Melodi) (2017)

"Kara Kız Kurbanın Olim" (2017)

"Tillillo" (2018)

"Severim Ama Güvenemem ki" (feat. Melodi) (2019)

"Mamudo 2019" (2019)

"Cennetim Ol" (2019)

"İlle de Sen" (2020)

"Ne Feryat Edersin Divane Bülbül" (2020)

"Bir Sivaslı Uğruna" (2020)

"Islanmış Kirpiklerin" (2021)

"Birileri Kandırmış" (2021)

"Mashup" (2021)

"Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim" (2021)

"Eski Tadım Yok Artık" (2021)

"Sen Affetsen Ben Affetmem" (2022)

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