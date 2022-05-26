Ceylan kimdir? Ceylan hayatı ve biyografisi! Ceylan kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ceylan merak konusu oldu. İşte Ceylan hakkında merak edilen Ceylan kimdir, Ceylan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 26 Haziran 1974

47 yaşında

İstanbul

Aslen Tuncelili'dir. İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında sahne alarak edindi. 1983'te bir yarışmada ilk birinciliğini aldı, 1984'te ilk albümünü yayınladı.

Ceylan, birçok albüm çıkardı ve birçok sinema filminde rol aldı. Seni Sevmeyen Ölsün albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken,[kaynak belirtilmeli] "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi.

Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.

Ceylan, 2019 yılında sanat dünyasındaki 35. yılını kızı Melodi Bozkurt ile çıkarttığı single albümüyle kutladı.