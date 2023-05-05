Ceylan Karavil Park, depremzede çocukları unutmadı Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra çocukların deprem travmalarını silmeleri için Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM'de depremzede çocuklar için oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri toplandı.

Ceylan Karavil Park, depremzede çocukları unutmadı

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra çocukların deprem travmalarını silmeleri için Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM'de depremzede çocuklar için oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri toplandı.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Ens Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği birbirinden farklı etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle Diyarbakır ve bölge halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından kentlerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremzede çocuklar için Ceylan Karavil Park AVM tarafından hayata geçirilen 'Yanınızdayız' kampanyasıyla oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi eşyalar toplandı.

Toplanan malzemelerin bir kısmı deprem bölgelerine gönderilirken, bir kısmı da deprem bölgelerinden gelenlerin de aralarında yer aldığı Diyarbakır Selahattin Eyyubi KYK Kız Yurdu'na yerleşen çocuklara teslim edildi.