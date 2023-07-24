Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ceyhun Kazancı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ceyhun Kazancı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ceyhun Kazancı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ceyhun Kazancı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?



1979'da İstanbul'da dünyaya gelen Ceyhun Kazancı, İlkokul ve ortaokul eğitimleri ve Üniversite tahsilini İstanbul'da tamamladı. Galatasaray Lisesini 1998 yılında bitiren Kazancı, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarlarası İlişkiler bölümünü kazandı.

Buradaki tahsilinden sonra da meslek hayatı başladı. ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Ceyhun Kazancı, Çaykur Rizespor'da Genel Sekreterlik görevini yürütmüş ardından Beşiktaş JK Sportif Direktörlük görevi yürütmektedir.