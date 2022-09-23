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Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı hayatı ve biyografisi!

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Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ceyhun Kazancı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı hayatı ve biyografisi! Ceyhun Kazancı kimdir?

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Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ceyhun Kazancı hakkında araştırmalar yapılıyor. Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı hayatı ve biyografisi!

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

1979'da İstanbul'da dünyaya gelen Ceyhun Kazancı, ilkokul ve ortaokul eğitimleri ile Üniversite tahsilini İstanbul'da tamamladı. Galatasaray Lisesini 1998 yılında bitirdi. Akabinde, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarlarası İlişkiler bölümünü kazandı.

Ceyhun Kazancı buradaki tahsilinden sonra da meslek hayatı başladı. ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

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