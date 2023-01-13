Masterchef Ünlüler'e katılan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'un hayatı ve biyografisi merak edildi. İzleyiciler, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner evli mi merak ediyor. Peki, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner kimdir, evli mi, çocuğu var mı? Ceyhun Fersoy kaç yaşında, nereli? Begüm Öner kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ceyhun Fersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Begüm Öner kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çiftinin çocuğu var mı? Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti ne zaman evlendi, hangi yılda? İşte ayrıntılar...

CEYHUN FERSOY VE BEGÜM ÖNER EVLİ Mİ?

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner evlidir. Çift 22 Ağustos 2015 tarihinde evlendi. Çiftin çocuğu bulunmamaktadır.

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy (d. 10 Nisan 1982, İstanbul), Türk oyuncu.

İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Son olarak, Seksenler dizisinde oynadı. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner (d. 7 Mart 1989, Batı Almanya), Türk oyuncudur.

Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakterini canlandırdı.

2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.