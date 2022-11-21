Ceyhun Fersoy kaza mı yaptı? Ceyhun Ferso hangi hastaneye kaldırıldı?

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenilirken Ceyhun Fersoy kaza mı yaptı, hangi hastaneye kaldırıldı ne merak edildi.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarptı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenildi, Üzücü haber sonrası Ceyhun Fersoy kaza mı yaptı? hangi hastaneye kaldırıldı? merak edildi.

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Nisan 1982

40 yaşında

İstanbul

Eşi: Begüm Öner

İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Son olarak, Seksenler dizisinde oynadı. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.

CEYHUN FERSOY (TRAFİK KAZASI) SAĞLIK DURUMU NE?

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.