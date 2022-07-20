Ceyhun Ergin kimdir? Ceyhun Ergin hayatı ve biyografisi! Ceyhun Ergin kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken sporvu Ceyhun Ergin merak konusu oldu. İşte Ceyhun Ergin hakkında merak edilen Ceyhun Ergin kimdir, Ceyhun Ergin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEYHUN ERGİN KİMDİR?

20 Kasım 1986 doğumlu olan Ceyhun Ergin oyuncudur. Filinta dizinde Çelebi Rıza karakterine hay verdi.