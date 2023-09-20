Ceyhan Belediye Başkanı kimdir ve Ceyhan Belediyesi hangi parti olduğu merak ediliyor. Ceyhan Belediyesi desteklediği aday seçimi kazanamayınca 39 kişiyi işten çıkarmasının ardından parti içinde karışıklığa sebep oldu. Peki, Ceyhan Belediye başkanı kimdir? Adana Ceyhan Belediyesi hangi parti?

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı kimdir ve hangi parti olduğu gündeme geliyor. Ceyhan Belediye başkanı kimdir ve Adana Ceyhan Belediyesi hangi parti merak ediliyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in desteklediği aday seçimi kaybettikten sonra 39 kişiyi işten çıkarması üzerine parti içinde alınan kararla il disiplin kuruluna sevk edildiği iddia edildi. Ceyhan Belediye başkanı kimdir? Adana Ceyhan Belediyesi hangi parti? Detaylar haberimizdedir…

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Hülya Erdem'in, partisinin ilçe başkanlığı seçiminde desteklediği adaya oy versinler diye önce 39 kişiyi işe aldığı ardından desteklediği aday başarısız olunca, 39 kişiyi işten çıkardığı iddia edildi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem iddiaya göre, CHP ilçe başkanlığı seçiminde aday Erdil Dedeoğlu'na oy vermeleri için 39 kişiyi işe aldı. Seçim sonucunda Erdem'in desteklediği Dedeoğlu başarısız olunca, işe alınan 39 kişinin işine son verildiği öne sürüldü.

ADANA CEYHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Erdem'in partinin temel ilkelerine aykırı eylemde bulunduğundan parti tüzüğü uyarınca "kesin çıkarma cezası" istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi. İlçe başkanlığı yetkilileri ise sürecin parti içinde devam ettiğini, henüz sonuçlanmadığını, bu nedenle açıklama yapamayacaklarını söyledi.