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Ceyda Düvenci boşanıyor mu? Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu?

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Ceyda Düvenci boşanıyor mu? Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu?

Nikah masasına 2015'te oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Boşanma haberleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üstü kapalı yalanlayan Bülent Şakrak konuyla ilgili ilk ken net konuştu.

24 Ocak 2023 Ntv Yayın Akışı24 Ocak 2023 Ntv Yayın Akışı
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştuCeyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştu

Sanat dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin boşanacakları iddia edilmişti. Bülent Şakrak, konuya ilk kez net cevap verdi. Şakrak "Her şey yolunda" dedi.

CEYDA DÜVENCİ İLE BÜLENT ŞAKRAK BOŞANIYOR MU?

Küçük Prens'in galasına katılan Şakrak aylardır Selimiye'de "Maviye Sürgün" dizisini çektiklerini söyledi. Boşanma iddialarına ise ünlü oyuncu "Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanıyor haberi yapılır mı? Allah aşkına yapmayın. Her şey yolunda... Herkes mutlu olsun" dedi.

Boşanma haberlerinden sonra Şakrak da yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı.7 yıllık eşiyle mutluluk pozunu yayınlayan Şakrak paylaşıma "Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam" dizelerini yazdı.Çiftin Okan Ali adında bir oğlu bulunuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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