Bir süredir dizi çekimi için şehir dışında olan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin boşanacağı iddia edildi. Sevenlerinin merak ettikleri arasında ise Ceyda Düvenci boşanıyor mu? Ceyda Düvenci Bülent Şakrak boşanıyor mu? soruları yer alıyor.

Oyuncu çift Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerinden "Okan Ali" adını verdikleri bir oğulları bulunan çiftin bir süredir aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia edildi. Haklarındaki boşanma iddiasına Şakrak'tan fotoğraflı yanıt geldi. Peki, Ceyda Düvenci boşanıyor mu? Ceyda Düvenci Bülent Şakrak boşanıyor mu?

CEYDA DÜVENCİ BÜLENT ŞAKRAK BOŞANIYOR MU?

Bir süredir dizi çekimi için şehir dışında olan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin boşanacağı iddia edildi. Sosyal medya hesabından eşi ve oğluyla pozunu paylaşarak iddiayı yalanlayan Şakrak, "Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam" notunu yazdı.

Bir süredir Maviye Sürgün dizisinin çekimlerinden dolayı şehir dışında bulunan Bülent Şakrak, Instagram hesabından oğlu ve eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. 7 yıllık eşiyle mutluluk pozunu yayınlayan Şakrak paylaşıma "Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam" dizelerini yazdı. Başarılı oyuncunun Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'yı da paylaşıma eklemesi dikkatlerden kaçmadı.