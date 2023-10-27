Antalya'nın Manavgat ilçesinde abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, bağlanan motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Çevreyi rahatsız eden motosiklete hem para hem trafikten men cezası

Çevreyi rahatsız eden motosiklete hem para hem trafikten men cezası

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, bağlanan motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

İhbar üzerine Eski Hisar Mahallesinde bulunan Barış Manço parkına gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı motorize ekipler, parkın arka kısmındaki yolda abartılı egzoz nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 16 APN 092 plakalı motosiklet için trafik ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalıştırıp kontrol ettikleri motosikletin egzozunun sökülmüş olduğunu belirledi. Motosiklet sürücüsüne abartılı egzoz ile çevreye rahatsızlık vermekten 4 bin 64 TL para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca motosikleti trafikten men ederek yediemin otoparkına çektirdi.