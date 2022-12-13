Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Vatandaşlar ise arama motorlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercihleri ne zaman açıklanır? sorularını araştırıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleşmek isteyen vatandaşların gündeminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer alıyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercihleri ne zaman açıklanır? sorularına yanıt arıyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercih işlemleri ÖSYM'nin duyurusu ile 7 Aralık günü 11.00'da başlarken, 12 Aralık 23.59'da sona erdi. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belirlenmedi.