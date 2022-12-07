Çevre, Şehircilik bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Tercih yapmak isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik bakanlığı personel alımı ÖSYM KPSS tercih ekranını araştırıyor. İşte, Çevre, Şehircilik bakanlığı personel alımı ÖSYM KPSS tercih ekranı!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek olan personel alımının tercih ekranı heyecanla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte Çevre, Şehircilik bakanlığı personel alımı ÖSYM KPSS tercih ekranı adayların erişime açıldı. İşte, Çevre, Şehircilik bakanlığı personel alımı ÖSYM KPSS tercih ekranı!

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI

Adaylar tercihlerini, 07-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI