Cevizli börek tarifi! Masterchef Cevizli börek nedir, nasıl yapılır? Cevizli börek için gerekli malzemeler!

Masterchef 14 Ekim yarışmasında şefler tarafından Cevizli börek yapılması istendi. Peki Masterchef Cevizli börek nasıl yapılır? Cevizli börek için gerekli malzemeler nelerdir? Cevizli börek yemek tarifi! Cevizli börek nasıl yapılır? Cevizli börek yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Cevizli börek tarifi oldu. Peki en güzel Cevizli börek yemek tarifi nasıldır? Cevizli börek yemeği nasıl yapılır? Cevizli börek için gerekli malzemeler nelerdir? Cevizli börek nasıl yapılır? Cevizli börek için gerekenler neler?

CEVİZLİ BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 adet yufka 1 çay bardağı süt 2 yemek kaşığı yoğurt 1 çay kaşığı çörek otu 1 su bardağı ceviz içi 1 adet yumurta sarısı 1 çay bardağı zeytinyağı

CEVİZLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle yufkayı açıyoruz. Üstüne 1 kaşıkla süt sonra zeytinyağı gezdiriyoruz. Ardından cevizleri serpiyoruz. Yufkanın kenarlarını güzelce içeriye kıvırıyoruz. Bir tarafını büzüp rulo yapıyoruz. Ruloların birinin üstüne yoğurt sürüyoruz. Diğerine ise yumurta sarısı sürüyoruz. Ruloları çörek otu ile süslüyoruz. Son olarak 180 derecede alt ve üst ayarda ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriyoruz. Böreklerimiz hazır.

Afiyet olsun...