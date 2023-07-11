Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi? Cevdet Yılmaz ile ilgili bilgiler yazımızda...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Cevdet Yılmaz geliyor. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cevdet Yılmaz (d. 1 Nisan 1967, Bingöl), Zaza asıllı Türk bürokrat ve siyasetçidir. Mevcut Türkiye cumhurbaşkanı yardımcısı.

2007, 2011 ve Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bingöl milletvekili olarak, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi.

Temmuz 2011-Ağustos 2015 ve Kasım 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında kalkınma bakanı; Ağustos 2015-Kasım 2015 tarihleri arasında başbakan yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, Mayıs 2016'da AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2023 Türkiye genel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Türkiye cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı.

Erken yaşamı

Cevdet Yılmaz 1 Nisan 1967 tarihinde Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin Fatmadır. Lise öğrenimini Bingöl'de 1983 yılında tamamladı. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne girerek bu bölümden 1988 yılında birincilikle mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatında çalışmaya başladı.

1992-1994 yılları arasında ABD'ye giderek Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995-2003 yıllarında DPT'deki görevine Planlama Uzmanı olarak devam ederken Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde doktora eğitimi aldı. 2003 yılında doktora tezi kabul edildi. Aynı yıl, teşkilatın AB İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı oldu.

Siyasal yaşamı

AK Parti dönemi

Siyasal yaşamına AK Partide başlayan Yılmaz, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bingöl milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen 60. Türkiye Hükûmeti kabine değişikliği sonucu GAP-DAP Projesi ve Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. 2011 genel seçimlerinde tekrar AK Parti Bingöl milletvekili olarak meclise girdi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmetinde Kalkınma Bakanı olarak yer aldı. Erdoğan 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilince hükûmet kurma görevi Ahmet Davutoğlu'na verildi. Davutoğlu tarafından 29 Ağustos 2014 tarihinde kurulan 62. Türkiye Hükûmetinde Kalkınma Bakanlığı görevini korudu.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Bu seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamayınca erken seçime gidilme kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan seçim hükümetinde 28 Ağustos tarihinde başbakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu görevini 24 Kasım 2015 tarihinde kadar sürdüren Yılmaz, Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Bingöl milletvekili olarak meclise girdi.

3 Haziran 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı.

Özel yaşamı

Evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz anadili Zazaca dışında İngilizce, Kürtçe ve Türkçe bilmektedir.