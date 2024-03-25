Üye Girişi
Haberler

Cevdet Çebi kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan adayı Cevdet Çebi kimdir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Cevdet Çebi kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan adayı Cevdet Çebi kimdir?

İYİ PARTİ ÇANAKKALE BOZCAADA ADAYI KİM?

İYİ Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Cevdet Çebi oldu.

CEVDET ÇEBİ KİMDİR?

Cevdet Çebi hakkında detaylı bilgiler yayınlandığında sayfamızda paylaşılacaktır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çÇANAKKALEsı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

İYİ Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Koray Akkuş kimdir? İYİ Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı Koray Akkuş kimdir? Hikmet Erim Özdinçler kimdir? İYİ Parti Çanakkale Ezine Belediye Başkan adayı Hikmet Erim Özdinçler kimdir? Fercan Kodak kimdir? İYİ Parti Çanakkale Eceabat Belediye Başkan adayı Fercan Kodak kimdir? Ali Osman İçen kimdir? İYİ Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan adayı Ali Osman İçen kimdir? Atilla Öztürk kimdir? İYİ Parti Çanakkale Lapseki Belediye Başkan adayı Atilla Öztürk kimdir? Mustafa Kılıç kimdir? İYİ Parti Çanakkale Çan Belediye Başkan adayı Mustafa Kılıç kimdir? Cevdet Çebi kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan adayı Cevdet Çebi kimdir? Selçuk Kavaz kimdir? İYİ Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı Selçuk Kavaz kimdir? Özgür Acar kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bayramiç Belediye Başkan adayı Özgür Acar kimdir? Metin Ablak kimdir? İYİ Parti Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan adayı Metin Ablak kimdir BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Can Gürel kimdir? İYİ Parti Burdur Yeşilova Belediye Başkan adayı Can Gürel kimdir? Metin Işıldar kimdir? İYİ Parti Burdur Tefenni Belediye Başkan adayı Metin Işıldar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title