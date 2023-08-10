Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Cevdet Atay kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Cevdet Atay kimdir? Şırnak valisi Cevdet Atay hayatı ve biyografisi! Şırnak valisi kim oldu?

Cevdet Atay kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Peki, Cevdet Atay kimdir? Şırnak valisi Cevdet Atay hayatı ve biyografisi! Şırnak valisi kim oldu?

CEVDET ATAY KİMDİR?

48 yaşında olan Cevdet Atay 1973 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu ve Mülki İdare Amirliği Mesleğine başladı. Samsun'un Kavak, Isparta'nın Aksu ve Kırşehir'in Çiçekdağı Kaymakamlığı vekilliği görevlerinde bulundu. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde başladığı Kaymakamlık görevine Malatya'nın Erguvan ve yine Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde devam etti. 2010 yılı Ağustos ayında da Çaykara Kaymakamlığı'na atandı.

9 Haziran 2020'deyayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte Düzce'ye vali olarak atanmıştır.

ŞIRNAK VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Cevdet Atay Şırnak valisi olarak atandı.