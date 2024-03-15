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Cevdet Akdemir kimdir? CHP Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı Cevdet Akdemir kaç yaşında, nereli?

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Cevdet Akdemir kimdir? CHP Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı Cevdet Akdemir kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı olan Cevdet Akdemir hakkında bilgiler merak ediliyor. Akdemir'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi konular gündemde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı ise Cevdet Akdemir. Cevdet Akdemir nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CEVDET AKDEMİR KİMDİR?

Cevdet Akdemir 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Gündem Politika Haberler

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