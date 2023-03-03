Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cevdet Akçay hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cevdet Akçay'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cevdet Akçay kimdir? Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli? Cevdet Akçay hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cevdet Akçay hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cevdet Akçay'ın hayatını araştırıyor. Peki, Cevdet Akçay kimdir? Cevdet Akçay kaç yaşında, nereli? Cevdet Akçay hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini almıştır. Osman Cevdet Akçay Koç Finansal hizmetler ve Yapi Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar bölümünün başında bulundu. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir. Şuanda yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerinde yol göstermektedir.