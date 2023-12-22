Cevat Öncü kimdir? Sorusu, yapılan açıklamaların ardından merak edildi. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. Peki, Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi!

CEVAT ÖNCÜ KİMDİR?

Cevat Öncü, 1963 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketi Samsun'da tamamladı. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olarak mühendislik alanındaki eğitimini tamamladı. İş hayatına 1985-1987 yılları arasında özel bir şirkette şantiye mühendisi olarak çalışarak başladı.

1988-2004 yılları arasında kendi kurduğu PALET Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi'nde proje üretimi alanında önemli çalışmalara imza attı. Aynı dönemde kurucu ortağı olduğu BARET İnşaat ile müteahhitlik sektöründe faaliyet göstererek başarılı projelere imza atmaya devam etmektedir.

Samsun'un ticaret ve sanayi hayatına katkı sağlamak amacıyla 1996-2013 yılları arasında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca, 2000-2004 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Spor ve sosyal alanlara olan ilgisiyle öne çıkan Cevat Öncü, 2002-2011 yılları arasında Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerini üstlendi. Ayrıca, 2000-2002 ve 2014-2016 dönemlerinde İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şube Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü.